林伯豐：明天不出席基本工資審議

2016-09-07 13:58

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會理事長林伯豐今（7）日表示，明勞動部主辦的基本工資審議，「我們（工商協進會）不會參加，七大工商團體應該也不會到，因為大家是一致行動。」他表示，基本工資有人喊到2.6萬，「跟大學畢業的差距縮小，只是苦了在基本工資邊緣徘徊的人，因為價差只有2－3千，企業更會選大學生。」

工商協進會今舉行第24屆第10次理監事會議，林伯豐在會前表示，明（8）日即將召開的基本工資審議，七名資方代表可能再度缺席，「不過今天下午由行政院副院長林錫耀主持的會前會，我們有派代表參加。」

七大工商團體因不滿政府未執行縮短工時的配套（刪7天國假及彈性加班），自6月27日宣布全面退出勞資協商後，缺席前一次的基本工資審議委員會。明日將再召開第二次，政院除喊話將漲基本工資，也表示資方若再缺席，達法定人數就會開會。

林伯豐説，基本工資有人喊到2.6萬，「喊的那些人，自己薪水高、福利好，不懂基層的心聲，他們這様做是損害基層勞工的權益。」他分析，現在基本工資2萬出頭，大多是高中職及專科以下學歷，他們與大學畢業生的2.8-3.0萬水準，差距有5-6千元，企業基於效率和成本考量，會僱用這些人。但基本工資提高到2.6萬後，差距只剩2-3千元，「企業會選擇大學生，只是苦了這些人，希望政府考慮清楚，怎様對基層勞工有利。」

林伯豐説，台灣目前最重要是改善投資環境、繁榮經濟，政府面對國際景氣不好，很辛苦沒錯，但景氣不好不能當理由，應該要努力化解對立，而不是挑起勞資紛爭。他表示，「企業只要能配合政府，都會盡量配合；但先前的協議要先履行。」