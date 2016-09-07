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台積電劉德音：手機需求正常 今年成長近1成

2016-09-07  12:53

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工廠台積電（2330）總經理暨共同執行長劉德音表示，目前手機需求正常，第4季雖然會有季節性庫存調整，不過，預期不會比第3季太差；全年營運表現將可趨近成長10％的目標上限。

劉德音今天應邀出席國際半導體展CEO高峰論壇演講，細說智慧手機、高效運算、汽車與物聯網驅動未來半導體持續成長的4大動能。

劉德音會後受訪時表示，今年2月，手機市場雖有需求較疲軟問題，但目前需求正常，巳恢復成長，展望市場，第4季雖有季節性庫存調整，但預期第4季應不會比第3季太差，台積電今年全年營收成長5％至10％目標不變，有機會達上限10％。

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  • 劉德音（左二）表示，台積電今年全年營收成長5％至10％目標不變，有機會達上限10％。（記者洪友芳攝）

    劉德音（左二）表示，台積電今年全年營收成長5％至10％目標不變，有機會達上限10％。（記者洪友芳攝）

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