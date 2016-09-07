綠能十年累積發電量 能源局：三座核電廠年總和

2016-09-07 12:33

［記者彭琬馨／台北報導］

針對綠能產業政策，經濟部能源局能源技術組副組長曾增財表示，九月一日開始進行的太陽光電兩年推動計畫，預計將增加1520MW（百萬瓦）的發電量，在中長期推動計畫中，希望114年能達到累積發電20GW（吉瓦），相當於250億度的發電量，加上風力發電增加的141億度電， 累積最高發電量可望達到相當於核一到核三廠一年的總發電量（約400億度）。