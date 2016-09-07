中菲行8月營收13.51億元 年增14.3％

2016-09-07 11:49

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）8月集團營收13.51億元，較去年同期成長14.3％，累計1月至8月營收102.45億元，較去年同期成長6.3％。

8月營收中，美洲地區8月份較去年同期成長30.8％、累計1月至8月較去年同期成長28.7％，歐洲地區8月份較去年同期成長62.4％、累計1月至8月較去年同期成長23.5％較為顯著。

中菲行指出，自2009全球金融風暴以後，過去為傳統旺季的第三季，市場皆呈現不穩定且難以預測的狀態，整體國際運輸市場皆較前一季下滑。唯今年由於亞洲市場網購業務的持續擴大及美國商品生產的增加，相較於由亞洲出口到歐美貨運量的成長減少，由歐美出口到亞洲則持續增加，中菲行在持續運用組織力開發新業務下，運量較去年同期比較，空運有10%、海運有20%以上的成長。

展望未來，中菲行表示，馬雲在G20杭州峰會所推廣並列入公報的全球電子商務平台（eWTP Electronic World Trade Platform）之倡議，全球貿易因網路正在改變，貿易主體、貿易形態及貿易鏈都會變化，進而創造無窮的商機，而迎接即將到來的中國大陸雙十一購物節，中菲行在去年爭取到的跨境電商如阿里巴巴及京東商城的業務，也將因此受益而增加，再加上中菲行持續在北美洲、歐洲、印度、中國及東南亞積極進行業務拓展及投資，未來整體營業額必能持續成長。