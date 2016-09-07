樂陞許金龍昨晚回台 稱尚未收到檢調傳喚通知

2016-09-07 11:29

〔記者張慧雯／台北報導〕針對樂陞收購自救會喊話「董事長許金龍趕快回國」，許金龍表示，昨日晚上10點半已趕回台灣，至於檢調單位表示下午將請他來協助調查，許金龍則表示「尚未收到」。

樂陞自救會總召集人陳德輝昨（6）日呼籲「希望董事長許金龍請盡速回台，直接面對投資人召開會議。」許金龍昨日也回應「本週內一定會回台灣」，他在昨晚10點半已自上海返台。

只不過，檢調今下午將以證人身分約談許金龍到案，以釐清案情，許金龍則表示「目前尚未收到通知」。