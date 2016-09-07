煞不住！ 新台幣早盤一度狂飆逾2角

2016-09-07 11:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤再度搭上升值特快車，盤中一度升破31.2元關卡，最高狂飆2.27角至31.185元價位，短線在熱錢湧入帶動下，呈現易升難貶格局機率高。

台灣時間上午11點，新台幣報價為31.273元兌1美元，勁揚1.39角。

外匯交易員表示，台股盤中突破9200點大關，改寫波段新高，加上國際美元回檔、韓元彈升等利多因素帶動下，新台幣維持近期的升勢，今日可望連續第四個交易日收升。