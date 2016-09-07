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陳文茜辭樂陞獨董 公開信聲稱不知情又刪文

樂陞獨董陳文茜昨天下午請辭，昨天深夜更在臉書上公開貼文，回顧她與樂陞科技之間的關係始末。（資料照，記者胡舜翔攝）

2016-09-07  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕樂陞科技被外資收購案，案情一再演變，如今更被質疑為「詐騙」案，資深媒體人陳文茜昨天下午請辭樂陞獨董，昨天深夜更在臉書上公開貼文，回顧她與樂陞科技之間的關係始末，但不久後貼文疑似被刪除。

陳文茜昨天深夜在臉書粉絲團「文茜的世界周報」貼文，標題是「給許金龍、樂陞科技公司人員等的信」，內文寫到「做為獨立董事，我經常忙碌工作，平常我也不進出股市......樂陞科技公司也未警覺，並沒有任何人主動通知我們。一切等到股東大會後，晚報報導了，我走入廣播公司才看到消息，當場差一點沒有昏倒。」

公開信全文多達2千多字，敘述她當年進入樂陞當獨董的過程，同時也鼓勵樂陞董事長許金龍須成熟應對危機，只要是合法就不必氣餒。除了讚賞許金龍之外，也表示此次百尺竿頭收購案讓她學到非常多教訓，但貼文公開不久後即遭刪除。

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  • 公開信全文多達2千多字，敘述她當年進入樂陞當獨董的過程。（圖截自文茜的世界周報臉書粉絲團）

    公開信全文多達2千多字，敘述她當年進入樂陞當獨董的過程。（圖截自文茜的世界周報臉書粉絲團）

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