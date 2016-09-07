9/7重要財經新聞一覽
自由時報財經︰林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
七大工商團體今將與行政院副院長林錫耀會面，但是否代表資方將重返協商，出席明日基本工資審議？據透露，僅有受基本工資衝擊較大的商業總會副理事長許舒博，及與林錫耀有交情的工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻親自出席；但工業總會、工商協進會、工業協進會、電機電子公會及中小企業總會等五大公會的負責人仍堅拒被「摸頭」，到昨晚為止，這「五大」僅派會務人員或副秘書長等「無決定權」的代表出席。
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蘋果日報財經︰兆豐案究責 丁克華暗指蔡友才
兆豐銀遭美方裁罰鉅款案，名嘴再扯連襟，中央銀行再度跳出來澄清；而整件案子到底誰該負責？金管會主委丁克華指出，美國紐約州金融署（DFS）是去年2月金檢兆豐銀紐約分行，查出洗錢防制疏失，當時「管理階層需有較多責任」，似乎暗指當時兆豐銀董事長蔡友才應負全責。
中國時報財經︰陳文茜閃辭獨董 百尺持股遭扣押
樂陞收購案一波未平一波又起！獨立董事陳文茜以事務繁忙為由，昨（6）日辭任樂陞獨董職務，樂陞股價不敵破局風暴，昨天開盤賣單持續湧現，早盤委賣張數超過1.4萬張，開盤股價直接打入跌停46.2元，再吞第5根跌停。
經濟日報財經︰台積成長動能 智慧機最強
農曆7月淡季結束，各大房屋代銷業者推案由保守轉趨積極，包含海悅、甲山林、新聯陽及創意家四大代銷業者，北台灣928檔期就有逾900億元案量釋出。業者推估，若加計建商自售部分，北台灣928檔期案量可望逾1,300億元。
工商時報財經︰歲修不再是惡夢 台塑四寶Q3啵棒 獲利上看500億元
受惠油價穩步走揚、乙烯等石化上游原料報價看回不回，加上巨額股息入袋，台塑四寶第三季獲利持續看俏。據悉，台塑化第三季獲利不僅可輕鬆突破百億元、甚至有機會挑戰200億元大關，帶動整體台塑四寶單季獲利上看450～500億元。
星島日報財經︰Fintech發展慢 港府促銀行急追
金融科技急速發展成為全球熱話，雖然香港早已晉身全球三大金融中心之列，但卻被外界屢批落後。據今年英國貿易投資署發表的報告，比較香港、倫敦、新加坡等全球7個主要金融中心科技，本港面對人才及資源不足的問題，綜合排名包尾。今年《財政預算案》重點提出發展金融科技，金管局昨日宣布與應科院成立金融科技創新中心，亦會推出金融科技「監管沙盒」，創新測試環境，在受限制範圍內鼓勵銀行應用新技術，標誌本港急起直追。本報將一連三日，介紹本港和海外發展情況。
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