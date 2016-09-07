美股上漲激勵 台股早盤躍升9200點

2016-09-07 09:22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國聯準會（Fed）可望緩升息，國際資金錢進股市，美股昨夜收紅，熱潮延續至亞洲，台股早盤上漲，目前加權指數攀升至9200點上。

大型權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、可成（2474）上漲1％以上。行政院昨（5）日宣布新南向政策正式啟動，類股表現部分，漲勢最強的玻璃陶瓷股漲幅在2％以上，表現最弱勢的紡纖跌幅在0.5％。

台系投顧機構指出，觀察新台幣匯率升值，能預測外資必會繼續買超台股、台指期加碼多單，雖然大盤量能不計，但與國際金融市場相比，台股相對穩定，技術面觀察，大盤指數連二紅，重返月線支撐，回檔空間有限。