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樂陞吞第6支跌停板 融資斷頭齊發剩41.6元

樂陞吞下第 6根停跌，融資斷頭齊發。（圖擷取自yahoo股市）

2016-09-07  09:27

〔記者張慧雯／台北報導〕即日起樂陞（3662）進行分盤交易，每5分鐘才成交1次，但開盤仍直落跌停板，只剩41.6元，苦吞第6根跌停板，融資斷頭萬箭齊發、賣單高掛1.3萬張。

昨日樂陞獨立董事陳文茜宣布請辭，百尺竿頭也發出聲明表示「正研議補償方式，絕無詐欺目的與行為」，董事長許金龍人在上海，表示「正在尋求資金、本周會回國」，但各方消息仍無法提振信心，樂陞早盤仍直下跌停板，樂陞自救會呼籲「董事長許金龍請盡速回國，直接面對投資人解釋最新情況」。

而樂陞股價自8月1日收盤103.5元起算，跌幅超過60%，不少投資人損失慘重，樂陞收購自救會臉書粉絲團就有人氣憤地PO上「中信無信，政府無能，金管不管，投審亂審，內線交易，坑殺股民，金管會硬起來！」

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相關關鍵字： 樂陞 股價 融資斷頭 許金龍 跌停板 陳文茜辭樂陞獨董
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