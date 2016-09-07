漲幅擴大 新台幣早盤一度升值2.27角
2016-09-07 09:18
〔即時新聞／綜合報導〕新台幣兌美元今天開盤急升，早盤最高一度大升2.27角，報31.185元兌1美元。
新台幣今天開盤報31.250元兌1美元，升1.62角，早盤交易區間為31.250元至31.185元。
新台幣兌美元昨日終場升值9.4分，以31.412元兌1美元作收，並創逾半個月新高。（10時4分更新）
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