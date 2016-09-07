半導體展今登場 台積電市值4.7兆元創新高

2016-09-07 09:24

〔記者洪友芳／台北報導〕半導體展今開展，晶圓代工龍頭廠台積電（2330） 看好未來5年成長，預估成長動能將有一半仍來自智慧型手機領域，另一半來自高效能運算與物聯網、車用電子三領域，利多激勵今股價開盤站上180元大關，以180.5元開盤，並達181.5元，市值高達4.7兆元，股價再創還原權值新高，市值也創台股單一個股新高。

半導體產業盛事-SEMICON Taiwan國際半導體展，今天登場，9月7日到9日於台北南港展覽館舉行，昨下午舉行國際半導體展展前記者會，台積電物聯網業務開發處資深處長王耀東在會中表示，台積電未來5年營運仍持續成長，動能將來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子包括自動駕駛等相關電子產品等四大應用領域。