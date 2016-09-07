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談《電業法》修法 李世光：政府缺錢也不會賣電廠

2016-09-07  09:39

〔即時新聞／綜合報導〕為了開放電業自由化，經濟部要修《電業法》，不過卻引來台電擔心會被分拆，外界也擔憂電力市場將財團化。經濟部長李世光接受媒體專訪時強調，就算政府缺錢也不會賣電廠，電業自由化絕不是要賣台電電廠。

經濟部要修改《電業法》消息傳出後，外界質疑一旦修法，台電將只負責輸配電業務，轄下電廠可能會被賣掉，造成台電被分拆、電力市場財團化，電價也可能因此漲價。不過，李世光在接受《風傳媒》專訪時表示，賣掉電廠要幹嘛？他說，雖然政府很缺錢，但絕對不會賣電廠。

李世光表示，《電業法》修法後，將發電及輸配電部門拆分，台電配電業務是一家公司，電廠會另成一家公司，但不會賣掉，拆分只是要方便計算實際經營成本、提升長期經營效率。

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  • 經濟部長李世光接受媒體專訪，談《電業法》修法時強調，就算政府缺錢也不會賣電廠。（資料照，記者方賓照攝）

    經濟部長李世光接受媒體專訪，談《電業法》修法時強調，就算政府缺錢也不會賣電廠。（資料照，記者方賓照攝）

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