| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

兆豐案爆發第一時間 金管會紐約辦事處厝內沒大人

2016-09-07  09:01

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀行紐約分行涉洗錢案風波，不過卻意外傳出在這關鍵時刻，金管會紐約辦事處主任竟然出現空窗，第一時間是請央行紐約辦事處主管協助。

根據《經濟日報》報導，原金管會紐約辦事處主任陳銘賢在7月底已回國，接任的蘇慧芬這幾天才將前往美國就任。兆豐銀行紐約分行涉洗錢案爆發時，金管會紐辦主任處於空窗期。空窗期時間，金管會紐約辦事處雖然仍有人員，但資歷較淺，兆豐案爆發時，請來中央銀行紐約辦事處主管協助處理，與美方進行聯繫。

廣告
  • 兆豐銀紐約分行爆發洗錢案風波時，金管會紐約辦事處主任竟然出現空窗，第一時間請央行紐約辦事處主管協助與美方聯繫。（資料照，中央社）

    兆豐銀紐約分行爆發洗錢案風波時，金管會紐約辦事處主任竟然出現空窗，第一時間請央行紐約辦事處主管協助與美方聯繫。（資料照，中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央銀行 兆豐銀涉洗錢 金管會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：兆豐案爆發第一時間 金管會紐約辦事處厝內沒大人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.