兆豐案爆發第一時間 金管會紐約辦事處厝內沒大人

2016-09-07 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀行紐約分行涉洗錢案風波，不過卻意外傳出在這關鍵時刻，金管會紐約辦事處主任竟然出現空窗，第一時間是請央行紐約辦事處主管協助。

根據《經濟日報》報導，原金管會紐約辦事處主任陳銘賢在7月底已回國，接任的蘇慧芬這幾天才將前往美國就任。兆豐銀行紐約分行涉洗錢案爆發時，金管會紐辦主任處於空窗期。空窗期時間，金管會紐約辦事處雖然仍有人員，但資歷較淺，兆豐案爆發時，請來中央銀行紐約辦事處主管協助處理，與美方進行聯繫。