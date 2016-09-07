北市東區店租衰3成 商仲：最慘這6大業…
2016-09-07 07:54
〔即時新聞／綜合報導〕根據房仲業新的調查顯示，在房仲、書局、醫美、證券、健身、飯店市場衰退的情況下，裁員、減薪、撤店、退租嚴重，逼得全台商圈一樓租金受到衝擊，而最明顯的是台北市東區部分店面租金重摔3成以上。
欣元商仲研展部發布最新調查指出，店面租金跌幅最重的北市東區（忠孝東路4段商圈），月租金原本達到每坪2,500～3,000元，但在近期以來，付租能力只約在1,500元左右。
從商圈租金變化回推，從高峰期往下看，奢侈稅之後，房仲店頭已到1300家、證券業2016年證券商裁減34個營業據點、書店近10年已有1,000家書局結束營業、醫美診所從高峰期全台2,000家，現腰斬剩1,000家；中客減量來台，不止旅行業喊苦，飯店住房率在今年第3季約減 1~2成，但今年預估還有200家飯店將開幕，市場供過於求；健身中心更連續傳倒閉，引發諸多消費糾紛。
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