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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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受華爾街股市壓力 歐洲3大股市漲跌互見

2016-09-07  05:36

〔中央社〕美國經濟數據疲軟今天對華爾街股市構成壓力，引發對國際油價下滑感到憂慮的歐洲股市投資人獲利回吐，歐洲3大股市今天收盤漲跌互見。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下跌0.8%，以6826.05點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.1%，收10687.14點。

巴黎CAC 40指數下跌0.2%，收4529.96點。

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