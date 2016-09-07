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巴西銀行員工爭取調薪 展開無限期罷工

2016-09-07  02:12

〔中央社〕巴西全國金融行業勞工總聯盟（Contraf）指出，為爭取調漲薪資，全國銀行員工將從今天起展開無限期罷工。

全國銀行聯盟（Fenaban）表示，資方根據巴西經濟現況，建議調漲6.5%的薪資、企業分紅、餐飲和育兒津貼等，外加巴西幣3000元的補助。

巴西銀行員工每天工作6小時，聯盟的建議相當於將最低薪（起薪）調升至2842.96元，月入2700元的員工加上其他福利，實際收入調高15%；而月入4000元和5000元的員工實際收入，相當於分別調高12.3%和11.1%。

雖然如此，工會人士不接受聯盟的建議，稱6.5%的漲幅低於今年8月預估的通貨膨脹率9.57%。

銀行員工要求彌補同期通膨損失加上5%的實際漲幅，將最低薪調升為3940.24元，3個最低薪的企業分紅，8317.9元家庭補助，以及改善其他工作條件。

在勞資雙方達成協議前，銀行客戶可以透過網路銀行、自動化服務機器，或是在郵局、彩券行和超市等銀行代辦處，辦理付款、提款、存款、轉帳等服務。

巴西銀行員工最後1次罷工是在去年10月，為期21天。工會人士要求調漲16%的薪資，最後與銀行聯盟達成調升10%的協議。

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