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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

2016-09-06  23:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月06日）開獎的第105000078期大樂透、第105000214期今彩539，頭獎雙雙摃龜。

第105000078期大樂透中獎號碼為：「04、07、20、23、28、45；特別號：35」。頭獎摃龜，貳獎共2注獲得，每注可得229萬0828元，參獎共26注獲得，每注可得5萬8137元，肆獎共60注獲得，每注可得1萬6795元，伍獎共1509注獲得，每注可得1836元，陸獎共2153注獲得，每注可得1000元，柒獎共2萬2527注獲得，每注可得400元，普獎共2萬8758注獲得，每注可得400元。

第105000214期今彩539中獎號碼為「04、20、30、32、35」。頭獎摃龜，貳獎共140注獲得，每注可得2萬元，參獎共4703注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬3387注獲得，每注可獲得50元。

第105000078期49樂合彩中獎號碼為「04、07、20、23、28、45」，四合共2注中獎，每注可得20萬元，三合共95注中獎，每注可得1萬2500元，二合共2722注中獎，每注可得1250元。

第105000214期39樂合彩中獎號碼為「04、20、30、32、35」，四合共1注中獎，可得21萬2500元，三合共82注中獎，每注可得1萬1250元，二合共3407注中獎，每注可得1125元。

第105000214期3星彩中獎號碼為「615」，正彩共23注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000214期4星彩中獎號碼為「8426」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜


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