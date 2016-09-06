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普鴻14日上興櫃 今年營收將優於去年

2016-09-06  21:57

〔記者廖千瑩／台北報導〕資訊軟體廠普鴻（6590）董事長林群國今天表示，公司持續聚焦線上金融、行動支付、線上認證等服務，近期更切入壽險業及銀行之間的解決方案、保戶線上行動認證等，目前已有3大客戶，預計今年的營收應可優於去年。

普鴻資訊日前向櫃買中心遞件，申請股票登錄興櫃，今天並說明公司營運狀況，預計將於本月14日上興櫃。

普鴻成立於2000年，實收資本額為新台幣1.3億元，員工超過150人，為金融資訊服務業者，主要提供金融業客戶金融支付、電子支付、資安及委外服務等專業服務，與國內知名上市櫃公司精誠資訊、關貿網路等屬於相同產業。

普鴻2014年及2015年營業收入分別為2.08億元、2.26億元，稅後純益分別為851萬元、2127萬元，每股盈餘分別為1.03元、2.49元；另今年上半年營業收入9960萬元，稅後純益1133萬元，每股盈餘達1.06元。

林群國今天表示，普鴻近期積極切入壽險業及銀行之間的解決方案、保戶線上行動認證等，目前已有3大客戶，明年業績成長可期。

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  • 普鴻資訊日前向櫃買中心遞件，申請股票登錄興櫃，今天並說明公司營運狀況，預計將於本月14日上興櫃。（資料照，記者張慧雯攝）

    普鴻資訊日前向櫃買中心遞件，申請股票登錄興櫃，今天並說明公司營運狀況，預計將於本月14日上興櫃。（資料照，記者張慧雯攝）

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