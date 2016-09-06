兆豐案效應 電子支付「實名制」提前上路

2016-09-06 21:39

〔記者王孟倫／台北報導〕受到兆豐案風暴影響，金管會今天宣布，為強化洗錢防制工作，電子支付帳戶「實名制」之緩衝調整期，將提前15個月結束，也就是說，從明年10月1日起，「實名制」就要全面上路。

為加速電子支付機構（第三方支付）開業，金管會在8月初才預告相關辦法，除了電子支付帳戶的「實名制」可延至2019年1月1日才上路，在這段緩衝期內，民眾只要透過手機號碼認證，就能申請帳戶。

不過，才1個月時間，金管會卻推翻原本預告內容，主要受到兆豐涉及洗錢防制遭重罰之影響：首先，在緩衝期的身分認證措施，從「手機號碼」緊縮為「必須採取雙重認證」（像電子信箱或臉書）。

其次，在實名制的緩衝調整期限方面，更由原本預告的2018年12月31日，大幅提前到2017年9月30日，也就是，從明年10月起就要徹底落實「實名制」。

對於這項緊縮措施，金管會強調，這是綜合外界不同意見，且考量明年第四季，我國將接受亞太防制洗錢組織（APG）之相互評鑑，評鑑結果如不理想，除影響我國國際聲譽外，將衝擊我國金融機構業務發展及國人金融交易活動。