壽險西進踢鐵板 新壽出售新光海航人壽25％股權
2016-09-06 21:50
〔記者廖千瑩／台北報導〕壽險西進踢鐵板，新光人壽今天晚間董事會通過，決議出售中國子公司新光海航人壽25％股權給中國深圳市柏霖資產等公司，交易價格每股人民幣3元，合計人民幣3.75億元（約18.75億台幣），出售後新壽持股將從50％降至25％。
台資保險業者西進中國，至今已屆滿12年，當年看好的中國保險商機，過了這麼多年還是吃不到，近年紛傳縮手，有的決定撤件先不玩了，有的則決定減持持股，也有的乾脆讓別人入主、看別人怎麼玩。
新光金控表示，新光董事會已通過，將出售新光海航人壽1.25億股股權，但本交易案生效，須中國合資方海航集團放棄行使優先購買權及中國保險監督管理委員會批覆同意。
新光人壽2009年與中國海航集團合資成立新光海航人壽，結果合資沒多久，中國海航集團就不願增資，去年更因資本適足率不足遭中國保監會停止新契約保單進件。
新光金主管說，此次出售股權，就是希望能突破目前的經營困境，深圳柏霖資產主動來洽談，並表示在股權到手後，會主動與海航集團討論增資。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 男看護染指女童 給100元打發
- 安倍晤習近平：盼中國公務船自制
- 淡江大橋淡水端匝道 提撥部分綠地做道路
- 搶東南亞學生 公私立大學開始出招…
- 淺草商店街籲別邊走邊吃 強國遊客：我是外國人
- 41歲鐵人凍齡高中生！想演《麻辣》電影版
- 羽協︰罰款會退還廖冠皓 沒有懲處
- 嗆歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂：我後悔了…
- 用漂白水洗廁 婦人竟險送命、住院52天
- 感化少年學按摩 第一個顧客「家人般的老師」
- 中職棒球文物展 4隊長同台
- 種睫毛不敢碰水 惹上毛囊炎又長針眼
- 機車撞砂石車 騎士重創送醫搶救中
- RV經典方扣銜典麗水蛇皮
- 扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹
- 仲裁人立場偏頗？ 法務局長：已掌握資料
- 大巨蛋解約定了？柯文哲：我們最大本領忍受不確定
- 中秋怎麼玩？ 多元就業產業連線帶你Play
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- 世展會幫一把 弱勢學子走向自立
- 國道「超級休息站」 預計年底試營運
- 安理會6日開會 商討北韓飛彈發射問題
- 跨國黑鮪保育會議研訂未來總可捕量
- 37年來颱風增多又變強 專家：襲台更劇烈
- 妻浴室產子 急診主任謝消防員救護
- 邱素貞瑜伽歇業 消保處：15家店已撤銷立案
- 住千萬透天厝 竟竊鄰電過生活
- 2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
- 未核照就收費 南庄公有停車場惹議
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 涉公務車私用 大林鎮長夫妻喊冤
- 頒熱愛生命獎 武陵生搶和馬英九握手
- 羽球》「沒說不動廖冠皓」 蔡鴻鵬回應這樣說...
- 遭偷拍裸女起訴 《花花公子》女郎恐坐牢半年
- 上月才譙北一女學生 婦人的糕餅店臉書又開嗆…
- 談張景森言論 林全：「外來遊客都值得招待」
- 國男甲組籃賽 縣內只1校參加挨批
- 吳晟／俠者，王拓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：壽險西進踢鐵板 新壽出售新光海航人壽25％股權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分