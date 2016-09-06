壽險西進踢鐵板 新壽出售新光海航人壽25％股權

2016-09-06 21:50

〔記者廖千瑩／台北報導〕壽險西進踢鐵板，新光人壽今天晚間董事會通過，決議出售中國子公司新光海航人壽25％股權給中國深圳市柏霖資產等公司，交易價格每股人民幣3元，合計人民幣3.75億元（約18.75億台幣），出售後新壽持股將從50％降至25％。

台資保險業者西進中國，至今已屆滿12年，當年看好的中國保險商機，過了這麼多年還是吃不到，近年紛傳縮手，有的決定撤件先不玩了，有的則決定減持持股，也有的乾脆讓別人入主、看別人怎麼玩。

新光金控表示，新光董事會已通過，將出售新光海航人壽1.25億股股權，但本交易案生效，須中國合資方海航集團放棄行使優先購買權及中國保險監督管理委員會批覆同意。

新光人壽2009年與中國海航集團合資成立新光海航人壽，結果合資沒多久，中國海航集團就不願增資，去年更因資本適足率不足遭中國保監會停止新契約保單進件。

新光金主管說，此次出售股權，就是希望能突破目前的經營困境，深圳柏霖資產主動來洽談，並表示在股權到手後，會主動與海航集團討論增資。