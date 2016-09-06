今年前7月 國銀在中國分行獲利大跌90％

西進錢難賺！根據統計，國銀在中國分行今年前7月獲利，大幅衰退89%（記者王孟倫攝）

2016-09-06 21:11

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布我國銀行在中國獲利狀況統計，雖然今年7月單月轉虧為盈，但今年前7月累計獲利僅2.7億元，較去年同期大跌89.2%，顯示中國金融市場險峻，國銀西進獲利困難。尤其，若以「獲利貢獻度」來看，國銀在中國分行連1%都不到，比重僅0.1%。

根據統計，國銀中國分行在6月單月虧損金額為9.3億元，這也是2010年底國銀西進登陸後，單月最高虧損金額；雖然7月單月數字「轉虧為盈」，但該月獲利僅3.3億元，仍低於去年7月3.8億元，單月下跌14.4%。

若以今年前7月來看，國銀中國分行獲利為2.7億元，較去年同期的25.3億元，整整衰退89.2%。

此外，國銀在中國分行最新逾放情況，6月原本只有合作金庫1家，但7月又新增彰銀、國泰世華2家，金額分別為2500萬元及7700萬元，使得國銀在中國逾放變成3家；而這3家在中國分行逾放金額，合計有3.73億元。

不過，金管會銀行局強調，7月新增這2家逾放對象，有台商、外商及中企等，但逾放金額不高且均有擔保品。

銀行局官員也直言，由於中國經濟成長趨緩、金融風險大幅攀升，為了避免被倒帳或踩雷，多以維持資產品質為優先、不會只考慮賺錢，因此．得其放款業務趨向更保守，導致獲利明顯減少。