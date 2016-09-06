大樂透、今彩539開獎囉！

2016-09-06 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月06日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：04、07、20、23、28、45。特別號：35。

49樂合彩：04、07、20、23、28、45。

今彩539：04、20、30、32、35。

39樂合彩：04、20、30、32、35。

3星彩：615。

4星彩：8426。