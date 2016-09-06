陳文茜辭樂陞獨董 許金龍：對她相當抱歉
2016-09-06 20:38
〔記者張慧雯／台北報導〕針對陳文茜今日宣布辭去樂陞獨立董事，樂陞董事長許金龍剛剛發出一封「給文茜獨董的一封信」，表示對她感到相當抱歉，任職獨董六年以來只有薪酬216萬元，卻被外界認為坐領高薪。
我對陳文茜女士非常抱歉，對帶給她的困擾，深表遺憾。民國一百年至今，文茜任職獨董六年來，全部薪酬總計只有216萬新台幣。100年當年全年只領六次出席費，共計三萬元，薪酬為零。外界以坐領高薪批評本公司獨董們，我為他們抱屈也抱憾。 文茜在我們默默無聞時，扶持我們；公開收購當時由獨董召開的審議委員會，發表公開聲明的最後一項就是文茜所加；此次危機應變時又耗費心力統整十點聲明。她的仗義，我無以回報。我們董事會臨時召集頻繁，次數亦多，使文茜即使全年出席次數比一般公司多，卻還被外界批評。我們非常過意不去。 接下來的挑戰日益繁重，董事會頻繁應變，嚴重衝擊其既定工作時程。事實上，半年前文茜擔心外界會用不同眼光看待我們的獨董，說她可以辭。公開收購案發起時，文茜也曾因工作時程衝突，再次請辭。但都被我以市場信心為由挽留下來。接下來的獨董出席率勢必成爲外界關注重點，這一次，我們不忍再由她為我們負荷那信手拈來的批評。 文茜，謝謝妳，真的非常抱歉。 樂陞科技董事長 許金龍
「給文茜獨董的一封信」全文如下：
我對陳文茜女士非常抱歉，對帶給她的困擾，深表遺憾。民國一百年至今，文茜任職獨董六年來，全部薪酬總計只有216萬新台幣。100年當年全年只領六次出席費，共計三萬元，薪酬為零。外界以坐領高薪批評本公司獨董們，我為他們抱屈也抱憾。
文茜在我們默默無聞時，扶持我們；公開收購當時由獨董召開的審議委員會，發表公開聲明的最後一項就是文茜所加；此次危機應變時又耗費心力統整十點聲明。她的仗義，我無以回報。我們董事會臨時召集頻繁，次數亦多，使文茜即使全年出席次數比一般公司多，卻還被外界批評。我們非常過意不去。
接下來的挑戰日益繁重，董事會頻繁應變，嚴重衝擊其既定工作時程。事實上，半年前文茜擔心外界會用不同眼光看待我們的獨董，說她可以辭。公開收購案發起時，文茜也曾因工作時程衝突，再次請辭。但都被我以市場信心為由挽留下來。接下來的獨董出席率勢必成爲外界關注重點，這一次，我們不忍再由她為我們負荷那信手拈來的批評。
文茜，謝謝妳，真的非常抱歉。
樂陞科技董事長 許金龍
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