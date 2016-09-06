中信經營權之爭找富邦奧援？ 蔡明忠：扯太遠了

2016-09-06 19:01

〔記者廖千瑩／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑再度發動中信金控經營權之爭，曾有周刊跟日報報導，中信金找國泰金控及富邦金控奧援，富邦金控董事長蔡明忠今天明確表示，「這就扯太遠了，根本沒有這回事」。

蔡明忠今天出席「富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展」開幕記者會，會後除了被媒體問到中信金經營權之爭外，也被問到兆豐銀疑似洗錢遭重罰。

蔡明忠說，此案給金融業很大的警惕，也就是金融業的內稽內控，無論從上到下和從下到上都須重視，應成為文化的一部分。不過，他認為，兆豐金被罰的金額，還不算太大，有些國際級銀行被抓到疑似洗錢，美國主管機關一罰就是幾10億美元。