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日月光營運表現 吳田玉：確定下半年比上半年好

2016-09-06  18:55

〔記者洪友芳／台北報導〕封測龍頭廠日月光 （2311）營運長吳田玉今出席SEMICON Taiwan國際半導體展前記者會，他受訪表示，客戶在中高階智慧型手機需求蠻強，比原預期來得好，日月光第3季表現滿好的，9月需求看來相當健康，已可確定下半年營運比上半年好。

日月光被視為蘋果供應鏈之一，iPhone7將推出，市場預估銷售量不一，吳田玉的說法，推估蘋果iPhone7拉貨動能恐比預期來得好。

針對日月光與矽品 （2325）合組產業控股公司進度，吳田玉表示，目前已向中國與美國主管機關提出申請，台灣的部分也已向公平會遞件申請並陸續有補件要求，他期望主管機關在文件與相關資料齊全後，能趕快正式進入法定程序；考量審查過程中會有變數，吳田玉表示，目前不便多評論。

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  • 日月光營運長吳田玉：「確定下半年營運比上半年好」。（記者洪友芳攝）

    日月光營運長吳田玉：「確定下半年營運比上半年好」。（記者洪友芳攝）

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