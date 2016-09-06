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鉅橡8月營收年增7.5％ 看好下半年表現

2016-09-06  18:50

〔記者卓怡君／台北報導〕絕緣材料大廠鉅橡（8074）8月合併營收達1.07億元，較去年同期成長7.50%，累計前8月合併營收達8.27億元，較去年同期增加5.92%。鉅橡表示，公司8月營收持續維持1億元以上高檔，且是今年以來，除了2月份以外，第7個單月營收站上1億元以上。

鉅橡指出，受惠PCB產業進入傳統旺季，第2季末起各家智慧手機大廠持續推出新機種，加上第3季蘋果iphone7問世，雖然智慧型手機成長減緩，但仍有旺季需求。去年起，鉅橡挾高階技術優勢，並採多元佈局，切入高階市場，產品應用持續成長，擴增中國市場滲透率，將帶動公司營收持續成長。

另外，公司新產品美耐板第3季也有所斬獲，將陸續取得綠建材與防火建材相關認證，第4季出貨可望放量。

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  • 鉅橡PCB電木板隨旺季到來，出貨可望持續上揚。（鉅橡提供）

    鉅橡PCB電木板隨旺季到來，出貨可望持續上揚。（鉅橡提供）

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