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中小尺寸夯 華映8月營收揚、凌巨創2年新高

2016-09-06  18:46

〔記者陳梅英／台北報導〕在台、日、中面板廠紛紛關閉5代線以下面板廠下，中小尺寸面板尤其是5吋HD手機面板持續吃緊，帶動華映（2475）8月營收持續成長至34.4億元，月增8.7%，旗下轉投資公司凌巨（8105）也在轉型奏效下，8月營收突破10億元大關，來到10.32億元，月增10.63%，創下2年新高。

華映第二季受到業外挹注，順利轉虧為盈，每股稅後盈餘0.04元，7月根據日前自結財報，每股稅後虧損金額也縮小至0.02元，隨著中小尺寸面板報價續漲，華映營收穩定成長下，公司也期待第三季本業能跟上獲利腳步。

凌巨在利基型市場耕耘成績有目共睹，第二季因產品組合優化，毛利率攀升至15.6%，創38個季度新高，每股稅後盈餘0.47元，合計上半年稅後盈餘3.37億元，每股稅後盈餘0.76元。

下半年進入市場旺季，加上凌巨去年拿下歐系大廠奧迪與美系車廠克萊斯勒等大單，今年將新增20個案子，預期今年在新案挹注下，車載的營收將有兩位數成長。原本華映車載產品主要在3代線生產，下半年也將導入去年購置華映的4代線生產，新廠效應也將逐步發酵，凌巨10月營收重返10億元以上水準，並打破1月的10.25億元近期新高水準。

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  • 中小尺寸夯，華映8月營收揚，凌巨創2年新高。（記者陳梅英攝）

    中小尺寸夯，華映8月營收揚，凌巨創2年新高。（記者陳梅英攝）

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