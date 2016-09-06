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正德8月營收 創歷史新高

2016-09-06  17:46

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）8月合併營收0.74億元，創歷史新高，較去年同期成長25.3%，累計前8月合併營收5.29億元，年增率7.5%。

正德指出，今年度共有2艘1.65萬噸散裝貨輪新船分別在1月及4月加入營運帶動下，帶動8月營收創新高。

正德表示，近年來BDI指數雖相對低迷，但受惠於新造船陸續加入營運且長約鎖定獲利得宜，整體營運仍持續穩健水準；隨著BDI指數已回穩，預期下半年整體表現將優於上半年。正德現自有船隊共計11艘，平均船齡為7.5年。

散裝海運市況低迷，為了增加新業務以擴充營收來源，正德海運宣布跨入代理業務，和德國麥斯瑞克集團旗下Rickmers-Linie Gmbh & Cie.Kg （Rickmers）簽署商務代理合約，正德未來將負責為麥斯瑞克承攬特殊超大貨載運輸，如風力發電機、遊艇、大型機具運輸等。

瑞克麥斯集團為國際海運行業中領先的服務提供商，旗下Rickmers是全球散雜貨物、超重貨物和工程項目貨物透過海運運輸的領導廠商之一。正德表示，因看好台灣風力發電機具進口和遊艇外銷業務商機，也是正德代理的最大海運相關業務。

正德船隊是以輕便型（Handysize）船舶為主，船舶為散雜兩用型、具雙甲板型及重吊機具主打利基市場，以載運機器設備與大型KEY PART為主，因國際油價大幅下跌，海運成本降低相對反應到運價下調，造成BDI指數下跌，另鐵礦砂及大宗物資因價格下跌導致需求較低迷，BDI指數下跌，實質影響巴拿馬級（5萬噸到8萬噸Pamamax）以上船型，對輕便型（Handysize）的船舶營運與獲利影響不大。

針對目前散裝市況，老舊船舶拆解多於新船訂造之艘數比例，且散裝船舶報廢噸位相較於去年同期成長近三成，以致航運運能調節之速度亦較預料更為迅速，兩項消息均指向散裝運能供過於求的情況正在有效趨緩，下半年市況將較上半年樂觀；而BDI指數擺脫年初低潮，上半年波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）平均僅486點，9月2日報價已來到720點，今年以來成長已超過四成，對於未來散裝航運市場復甦將有正向助益。

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  • 正德（2641）8月合併營收0.74億元，創歷史新高。（圖擷取自正德海運官網）

    正德（2641）8月合併營收0.74億元，創歷史新高。（圖擷取自正德海運官網）

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