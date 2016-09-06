響應新南向政策 華銀林知延報喜：馬尼拉分行年底開業
2016-09-06 17:45
〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）獲利主體華南銀行積極響應政府新南向政策，華銀代理董事長林知延報喜表示，年底可望於菲律賓馬尼拉成立第十二家海外分行。
另一方面，華銀也擴展另類南向政策，林知延透露，繼6月下旬成立的首家台大智慧分行，9月12日即將於左營分行成立第二間數位分行，並要展現深耕南台灣的決心。
華銀今天與高雄「夢時代購物中心」合作發行「華南夢時代聯名卡」，成為公股行庫中，有史以來首家發行大型百貨聯名卡的發卡銀行。林知延笑說，「這張卡對我來講，是代理董事長以來，第一張聯名卡」。
而為培育更多優秀行員，林知延表示，內部規劃一套完整的課程，讓行員有機會在35歲當分行經理，40歲當上副總經理。
至於「兆豐案」的海外法遵相關議題，林知延認為，總行派出的海外分行法遵人員，必須與當地律師事務所、會計師事務所配合，這樣才能更了解所在地的法規。
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