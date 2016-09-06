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散裝市況差+日幣升值 慧洋8月單月虧損

2016-09-06  17:30

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）8月營收8.89億元，稅前虧損0.2億元，每股稅前虧損0.04元。累計1-8月營收為71.19億元，年減4.61%，稅前盈餘8.71億元，年減44.11%，每股稅前盈餘1.7元。

慧洋指出，8月稅前損益相較去年同期減少，主係今年度航運市況不佳及日幣升值所致，惟外幣兌換損失多屬未實現評價數且不影響現金流量，慧洋是採每月月底日幣匯率評價調整，如未來日幣匯率反轉貶值，則會以外幣兌換利益迴轉入帳。此外，8月份因海外可轉債賣回權依慧洋股票市價評價之損失約0.19億元，帳列業外損失。惟該損失屬未實現評價數且不影響現金流量，慧洋係採每月月底股票市價評價調整。如未來股價市價相對上漲，則會以業外利益迴轉入帳。

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  • 慧洋-KY 8月營收8.89億元，稅前虧損0.2億元。 （資料照，記者王憶紅攝）

    慧洋-KY 8月營收8.89億元，稅前虧損0.2億元。 （資料照，記者王憶紅攝）

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