「受控外國公司」投資收益課稅時點 財部：有2方案
［記者吳佳蓉／台北報導］對於企業關注，未來反避稅條款上路後，將如何判斷「受控外國公司」（CFC）投資收益的課稅時點，財政部賦稅署副署長盧貞秀今出席活動表示，將從兩方案「二選一」，一是依照財務會計準則，在CFC帳上認列投資收益時就課稅，二是在CFC實際分配到投資收益再認列。
資誠會計師事務所今舉辦「面對國際反避稅壓力-台商如何在多變中找到出路」研討會，聚焦7月13日甫三讀通過的台版反避稅條款，討論議題包括企業相當關注的CFC投資收益課稅時點問題，究竟未來CFC取得的海外投資收益，應在哪個時間點，列入國內母公司當年度營所稅所得額課稅。
對此，盧貞秀表示，對於課稅時點，目前有兩方案待選，各有優缺，將待聽取各界意見後決策。方案一是直接照財務會計邏輯，當CFC帳上計入轉投資公司的投資收益時，該筆收入就要併入國內母公司的投資收益課徵營所稅，優點是遵從成本低、操作簡單，但缺點是在投資收益尚未實現時就得課稅。
她指出，方案二是，將課稅時點往後移，於CFC實際獲得轉投資公司分配的投資收益時，國內母公司才須併入該筆收益繳稅。優點是在實際取得收益時，才須繳稅，較符合立法目的，但缺點在於，實際操作上遵從成本較高，須作帳外調整，且認列CFC虧損時，也得等虧損實際實現時才可認列。
舉例來說，國內公司A在維京群島設立了受控外國公司B，藉由B公司轉投資中、美等地，當年產生2000萬元銷貨利潤、2000萬元權利金收入、2000萬元利息收入及4000萬元美國投資收益，總計1億元。
未來CFC制度上路後，若採方案一，由於所有收入、收益都已記載在B公司帳上，因此總計1億元都得列入國內A公司當年度營所稅所得額課稅。若採方案二，其中4000萬元投資收益，可等轉投資的美國公司開股東會決議分配給B公司時，才須併入A公司營所稅課稅，若未分配，則A公司當天度可扣除這筆收益，以6000萬元併入母公司投資收益課稅。
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