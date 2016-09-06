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新台幣連3升終場收31.412元 創逾半個月新高

台灣金融市場今天再度上演股匯雙漲行情，新台幣匯率終場升值9.4分，以31.412元兌1美元作收，匯價連3升並創逾半個月新高。（法新社）

2016-09-06  16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天再度上演股匯雙漲行情，新台幣匯率終場升值9.4分，以31.412元兌1美元作收，匯價連3升並創逾半個月新高，台北外匯經紀公司成交量為8.12億美元。

外匯交易員表示，新台幣短線持續受到台股上漲、外資匯入的激勵，在資金尚未轉向前，預料將呈現易升難貶格局。

新台幣今以31.470元開出，最高31.345元、最低31.470元，終場收31.412元。

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