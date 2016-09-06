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機構：第4季快閃記憶體價格續漲

2016-09-06  16:09

〔記者卓怡君／台北報導〕受到第三季進入旺季需求帶動，記憶體、面板等關鍵零組件得以終止長期價格頹勢，TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示，記憶體在筆電需求回溫、智慧型手機延續強勁成長態勢與伺服器需求增溫帶動下，DRAM與NAND Flash第4季價格預計將同步上揚。

在NAND Flash部分，第3季蘋果與中國OEM大廠華為、vivo、OPPO等拉貨動能優於預期，對整體2D NAND Flash產能消耗十分龐大，尤在NAND Flash原廠轉進3D - NAND Flash速度不如預期情況下，供給更為緊俏。此外，企業級固態硬碟需求、筆電固態硬碟搭載率快速提升，同步造成第3季NAND產能缺口。

受到上述OEM端強大需求，以及製程轉進不順的影響，讓三星、東芝、晟碟、美光等供應商，對模組商的供貨水位驟降，模組廠在原廠供貨短缺下只能被迫接受漲價。

DRAMeXchange調查顯示，截至8月下旬，主流128Gb TLC wafer合約均價已較6月底漲10%以上。

至於第4季OEM端客戶在不看好非三星陣營3D - NAND Flash的轉進進度，以及擔心導致供應吃緊的預期心理下，已出現「Overbooking」與「Double Booking」的搶料動作。

DRAMeXchange預估，在智慧型手機客戶拉貨力道持續不墜下，供貨短缺將會延續，第4季NAND Flash價格仍維持上漲，而模組廠是否願大量備貨成為價格漲幅多寡的關鍵。

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  • TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示，記憶體在筆電需求回溫、智慧型手機延續強勁成長態勢與伺服器需求增溫帶動下，DRAM與NAND Flash第4季價格預計將同步上揚。 （資料照，記者洪友芳攝）

    TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示，記憶體在筆電需求回溫、智慧型手機延續強勁成長態勢與伺服器需求增溫帶動下，DRAM與NAND Flash第4季價格預計將同步上揚。 （資料照，記者洪友芳攝）

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