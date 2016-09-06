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大聯大電商平台攜手聯發​科 推出智慧型手錶解決方案

2016-09-06  15:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應穿戴式裝置市場迅速成長的應用需求，半導體零組件通路商大聯大（3702）控股今宣佈，由旗下品佳集團代理的聯發科技（2454）MT2523高整合低耗電可穿戴式智慧型手錶平台，將在大聯大電商上架推廣。

聯發科的MT2523高整合低耗電可穿戴式智慧型手錶平台，專為運動及健身型智慧手錶而設計，為全球首款整合GPS、雙模低功耗藍牙及支援高解析度MIPI顯示器的系統級封裝（SiP）晶片平台。搭載MT2523解決方案的可穿戴式設備一次充電的待機時間可長達一周，大幅領先其他同級產品。

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  • 大聯大電子商務平台攜手聯發​科，推出智慧型手錶解決方案，左為聯發科總經理謝清江。（記者洪友芳攝）

    大聯大電子商務平台攜手聯發​科，推出智慧型手錶解決方案，左為聯發科總經理謝清江。（記者洪友芳攝）

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