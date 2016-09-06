宏達電8月營收月增4.12％

2016-09-06 15:30

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）8月在旗艦手機HTC 10、虛擬實境產品HTC Vive擴大國家、通路銷售下，8月營收止跌上揚，月增4.12%。

宏達電今（6）日公佈2016年8月份自結合併營收65.8億元，月增4.12%，年減4.51%。累計1至8月份累計自結合併營收465.8億元，年減47.56%。