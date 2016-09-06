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三大法人買超83億 外資買超94億

台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣83.72億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-06  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣83.72億元。

外資今天買超94.19億元，投信買超0.56億元，自營商賣超11.03億元。

台股今天上漲 91.72點，收在9181.85點，成交值新台幣751.79億元。

105年09月06日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,252,801,220 1,113,257,504 139,543,716
自營商（避險） 3,913,974,180 5,157,079,885 -1,243,105,705
投信 838,393,930 782,205,863 56,188,067
外資及陸資 24,710,978,470 15,291,156,924 9,419,821,546
合計 30,716,147,800 22,343,700,176 8,372,447,624

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