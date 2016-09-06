| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
慎防淹水！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

群創獲350億聯貸 今年科技業最大聯貸授信案之一

2016-09-06  14:56

〔記者陳梅英／台北報導〕金融業參貸踴躍，群創宣布獲得臺灣銀行及中國信託商業銀行統籌主辦的5年期350億元聯貸案，並於今日完成簽約，為今年科技業金額最大之聯貸授信案之一。

群創表示，原本打算籌組280億元，在金融機構踴躍參貸下，募集總金額近2倍，最終以350億元結案。

群創董事長王志超感謝銀行團踴躍參貸，並表示，群創將從過去open cell轉型為整機銷售，推動模組競爭力、提升稼動率與營收毛利，希望年底能繳出營收與獲利好成績。

群創此次聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，充實營運設備與新技術研發，簡單來說是借新還舊。

除前述台銀、中信銀統籌主辦行外，其他參貸銀行包括兆豐國際商業銀行、台北富邦商業銀行、星展銀行、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等6家銀行共同主辦。募集期間各參貸銀行反應熱烈，參加銀行共有15家。

廣告
  • 群創獲350億元聯貸，群創董事長王志超今日台銀、中信銀等銀貸行完成簽約。為今年科技業金額最大之聯貸授信案之一。（記者陳梅英攝）

    群創獲350億元聯貸，群創董事長王志超今日台銀、中信銀等銀貸行完成簽約。為今年科技業金額最大之聯貸授信案之一。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中信銀 中國信託商業銀行 台銀 王志超 群創 聯貸案
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：群創獲350億聯貸 今年科技業最大聯貸授信案之一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.