群創獲350億聯貸 今年科技業最大聯貸授信案之一
2016-09-06 14:56
〔記者陳梅英／台北報導〕金融業參貸踴躍，群創宣布獲得臺灣銀行及中國信託商業銀行統籌主辦的5年期350億元聯貸案，並於今日完成簽約，為今年科技業金額最大之聯貸授信案之一。
群創表示，原本打算籌組280億元，在金融機構踴躍參貸下，募集總金額近2倍，最終以350億元結案。
群創董事長王志超感謝銀行團踴躍參貸，並表示，群創將從過去open cell轉型為整機銷售，推動模組競爭力、提升稼動率與營收毛利，希望年底能繳出營收與獲利好成績。
群創此次聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，充實營運設備與新技術研發，簡單來說是借新還舊。
除前述台銀、中信銀統籌主辦行外，其他參貸銀行包括兆豐國際商業銀行、台北富邦商業銀行、星展銀行、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等6家銀行共同主辦。募集期間各參貸銀行反應熱烈，參加銀行共有15家。
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