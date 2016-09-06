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群聯自結8月稅前每股盈餘為3元

2016-09-06  14:40

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）公布8月自結損益，8月合併營業淨利為6.10億元，8月合併稅前淨利為5.92億元，累積前8月營業淨利為31.56億元，前8月合併稅前淨利為33.31億元，若以目前股本19.74億元計算，群聯8月每股稅前盈餘為3元，累積前8月每股稅前盈餘為16.88元。

群聯8月合併營收44.45億元，創下歷史新高，隨著iPhone 7上市，NAND Flash供應吃緊，群聯第3季可望有不錯表現。

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  • 群聯董事長潘健成對今年下半年公司發展樂觀看待。（記者卓怡君攝）

    群聯董事長潘健成對今年下半年公司發展樂觀看待。（記者卓怡君攝）

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