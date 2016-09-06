漢微科、群聯、聯發科 今年每股配息逾10元
2016-09-06 14:26
〔記者卓怡君／台北報導〕台股上市櫃公司股利配發進入尾聲，今年每股配發現金股利超過一個股本的企業僅21家，半導體類股僅有3家，包括半導體設備廠漢微科（3658）配發16元、NAND Flash控制晶片廠群聯（8299）配發12元、IC設計龍頭廠聯發科（2454）配發11元。
NAND Flash控制晶片廠群聯近來捲入財報風暴，但群聯董事長潘健成對股東向來大方，據統計，群聯自2003年至2016年以來，累積近14年來配發給股東的現金股利總金額高達123億元，至於已配發的股票股利票面金額約為11.35億元，反映群聯目前的市值約246億元，群聯現金與股票股利配發累積總市值高達369億元。
群聯連續第3年股利配發高於10元，雖然台灣IC設計產業去年起獲利已現疲態，群聯因NAND Flash控制IC業務快速發展，近5年獲利逐年上揚，配發股息也同步成長。
群聯去年度稅前淨利達45.32億元，稅後淨利達40.00億元，改寫歷史新高紀錄，每股配發12元現金股利，高於前一年度的11.20元，也創下歷史新高，群聯最近公布8月合併營收同樣來到歷史新高，累積前8月合併營收年增22.6%，今年獲利有機會再上層樓。
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