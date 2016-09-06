蘋果iPhone7即將亮相 台股大漲91.72點

2016-09-06 13:40

〔記者張慧雯／台北報導〕新台幣一度升破31.4元，台股開高攻上9150點，隨即在9150點附近震盪，收盤上漲91.72點、以9181.85點作收，成交量為751.79億元；台新投顧表示，本周蘋果iPhone7即將亮相，供應鏈近期強勢表態，且昨日外資買超擴增至80億元以上，若能持續將有利於台股續攻，操作上可關注進入旺季的手機零組件廠。

今日開盤後包括台積電（2330）、中華電（2412）及台塑（1301）、富邦金（2881）等權值股領漲，而蘋果iPhone7將在美國時間9月7日發表，相關蘋果供應鏈的鴻海（2317）、鴻準（2354）、華通（2313）、TPK-KY（3673）、可成（2474）等表現相對亮眼。

至於眾所矚目的樂陞（3662）今（6）日股價再度跳空跌停，苦吞第5根跌停板，股價只剩46.2元、賣單仍有上萬張，而傳出樂陞董事長許金龍將於今日與自救會成員見面，但仍滯留日本未回台，可能以視訊方式釋疑，但樂陞自救會卻說「根本沒有這回事」！

中國信託亞太多元入息平衡基金經理人劉哲維說，上週雖因外資動向而震盪，但因蘋果新機即將上市，市場盼新機題材激勵蘋概股表現。此外，本週外資大型科技論壇在即，與會企業涵蓋各大科技領域，分享今年下半科技產業展望，或有利多支撐台股表現。唯中秋長假即將到來，市場擔心長假前夕會否有變盤危機。量能不足是台股目前最大挑戰，資金動向仍須觀察。投資策略仍建議以短期具題材利多或旺季營運動能，但評價相對較低之標的為宜。