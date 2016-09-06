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台股收盤上漲91.72點 報9181.85點

2016-09-06  13:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲91.72點，漲幅1.01％，報9181.85點，成交金額為新台幣751.79億元。

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  • 台北股市今天收盤上漲91.72點，漲幅1.01％，報9181.85點，成交金額為751.79億元。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北股市今天收盤上漲91.72點，漲幅1.01％，報9181.85點，成交金額為751.79億元。（資料照，記者王藝菘攝）

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