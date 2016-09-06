台灣小子拯救世界最大特效公司 但馬政府拒合作...
32歲的台灣小子謝安，擔任數字王國特效公司執行長，幫助公司從破產邊緣回到市值280億元。（資料照，記者陳炳宏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕剛結束的里約奧運，完成了史上首次的360度VR（虛擬實境）直播，而負責執行的全球最大獨立視覺特效公司「數字王國」，執行長居然是年僅32歲的台灣人謝安。謝安近日接受媒體專訪，講述自己的傳奇經歷。
根據《三立新聞》報導，電影《鐵達尼號》、《第五元素》、《阿波羅十三》、《ID4》、《班傑明的奇幻旅程》之中讓人印象深刻的特效，全部都是「數字王國」的作品，這家原叫「奧亮」的視覺特效公司，在2013年時因為前管理層經營不善，幾乎要破產，但在找來謝安擔任執行長後，短短1年轉虧為盈做到市值280億元。
謝安於民國73年出生，從新北市中和區的南山高中畢業後，到北京大學念法律系，碩士畢業後想要回台，但因為台灣不承認北京大學學歷，只好轉而到香港找出路，他找到一家投資銀行從無薪實習生開始做起，最後打敗所有競爭者成為正職分析師，由於表現優異而被天行集團挖角任總經理，年僅25歲就年薪500萬。
專職處理投資併購案的謝安，某次偶然看到奧亮的破產案，發現這家公司太神奇了，乘載了人類太多的電影共同記憶，怎麼可以倒呢？於是他決定直飛洛杉磯去拯救它。一接任奧亮執行長，謝安就被美國媒體尖酸的唱衰，但他果決的裁員400人，並將公司名改為「數字王國」，成功讓公司起死回生。
但謝安遺憾的是，不久前他原本已經說服股東，以台灣為中心經營整個大中華市場，但在與當時的行政院長毛治國接洽時，竟因為有人說，「馬上要選舉了，你們還跟紅色資本合作？」讓他立馬接到行政院電話，說因為媒體關注、時機敏感，決定不合作了。讓他直言，「這是我最痛的一件事情」。
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