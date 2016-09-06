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樂陞案 丁克華：已扣押「百尺竿頭」在台資產

2016-09-06  12:57

〔記者王孟倫／台北報導〕日商「百尺竿頭」公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠，金管會主委丁克華今日表示，已經扣押百尺竿頭在台灣的資產，包括其持有的14％多樂陞股票等，他強調，絕對不會讓投資人血本無歸。

針對本案，丁克華指出，有關「百尺竿頭」公開收購卻惡意不履行交割及相關違法事證，我們都已移送檢調，要全力追究民刑事責任，若有其他內線交易或炒作事證，也都會移送。

不過，日商百尺竿頭負責人6月16日早已離開台灣，丁克華說，投保中心已扣住日商「百尺竿頭」在台資產，將全力進行追償，他表示，小股東用什麼價位買進樂陞股票，可以去向投保中心登記，由投保中心代位追償。

至於樂陞董事長許金龍仍在日本未歸，引起投資人更多人的疑慮，對此，丁克華說，相信許金龍應該會回台灣，畢竟，他在台灣還有公司。

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  • 日商「百尺竿頭」公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠，金管會主委丁克華今日表示，已經扣押百尺竿頭在台灣的資產，包括其持有的14％多樂陞股票等。（資料照，記者王孟倫攝）

    日商「百尺竿頭」公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠，金管會主委丁克華今日表示，已經扣押百尺竿頭在台灣的資產，包括其持有的14％多樂陞股票等。（資料照，記者王孟倫攝）

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