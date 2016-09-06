股匯續雙漲 新台幣中午暫收31.418元

2016-09-06 12:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天再度上演股匯雙漲格局，新台幣匯率持續受到外資匯入帶動，跳空開高並升破31.5元關卡，盤中升幅擴大且最高一度勁揚1.61角至31.345元價位。

新台幣中午暫以31.418元兌1美元作收，升值8.8分，台北外匯經紀公司成交量為5.54億美元。

外匯交易員表示，加權指數持續走高，並展現挑戰前波高點9200點大關的氣勢，盤初也可發現外商銀行紛紛拋售美元，把資金匯入台灣，當新台幣升破31.4元後，則是吸引進口商逢低搶進美元。