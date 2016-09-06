兆豐案再扯連襟 彭淮南澄清與事實不符
2016-09-06 10:57
〔記者盧冠誠／台北報導〕張飛打岳飛？有名嘴昨於政論節目爆料，指稱「兆豐案」與2011年在兆豐商銀紐約分行擔任經理的鄭智文有關，且鄭也是中央銀行總裁彭淮南的連襟，對此，央行稍早發布新聞稿強調，「查與事實不符」。
美國紐約金融服務署（NYDFS）於2015年對兆豐商銀紐約分行進行金檢，查核資料為2012年至2014年，對於名嘴無限上綱，把早退休的行員牽扯進來，不少金融圈人士頗感無奈，認為是張飛打岳飛。
央行表示，鄭智文並非彭淮南的連襟，而是遠親；鄭早於1971年考進當時的中國銀行，即後來的中國國際商業銀行、目前的兆豐商銀服務；並早於2011年5月已調回台北服務。
據了解，因兆豐商銀為台灣外匯龍頭，依慣例該行推舉2011年底申請退休的鄭智文，轉赴台北外匯經紀公司任職並督導業務。
一位財經官員私下指出，每個人都很難選擇自己的親戚，總不能在金融圈服務，就不准「遠親」也在該圈子吧？
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