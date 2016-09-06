中秋加碼至雙十 台彩加碼9.4億拚買氣
2016-09-06 10:47
〔記者吳佳蓉／台北報導〕拚買氣，台灣彩券公司今宣佈，推出從中秋至雙十國慶日的兩波加碼，加碼金額9.4億創史上新高。首登場的將是中秋節當週的大樂透加碼，除頭獎加碼8000萬元，貳獎及陸獎也分別加碼1000至100萬元不等。
台彩總經理黃志宜表示，此次加碼創下三項紀錄，為史上加碼獎金最高、加碼遊戲最多、加碼時間最長的；威力彩、大樂透、今彩539及BINGO BINGO都有獎，時間由中秋延續至雙十國慶。
首先，中秋節當週，「大樂透」於9月13日、16日連續2期，頭獎加碼8000元，另外，9月13日到27日開獎的5期「大樂透」，貳獎到陸獎也有加碼，加碼獎金從100萬到1000遠不等。
BINGO BINGO自9月13日至26日也將加碼14天，內容包含「基本玩法」1~6星獎項獎金加碼，「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。
黃志宜表示，緊接著是雙十國慶加碼，10月4日及7日連續2期 開獎的「大樂透」將各加開20組500萬元獎項；若加開獎項未全數開出，最晚繼續加開至10月21日。
此外，威力彩頭獎也將於10月10日當前加碼2億元。「今彩539」則會從10月3日至22日連續18期實施頭獎、貳獎加碼，頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1,000萬元，貳獎單注獎金則由原本的2萬元一口氣提高至3萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 地景光雕秀 秋冬遊澎湖新體驗
- 破除謠言 陳建仁：台、梵邦誼良好永續
- 日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 王世堅：市府賠錢 一定轟柯下台
- 搶救24歲「小綿羊」 孝女只為念父愛
- 口湖鄉長補選傳暴力？ 疑支持者動粗
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦
- 颱風瑪瑙形成 對台無直接影響
- MLB》球僮飛撲搶救失敗 球員遭爆頭後怒摔毛巾（影音）
- KTV鬥毆 持槍男被打成失明
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 推國旅救觀光 觀光局：鼓勵企業、鄰里多辦旅遊
- 不當黨產將遭限制處分 楊偉中：國民黨不應持續依附
- 脊髓損傷肇因 交通事故占最多
- 日本明仁天皇退位難 日本擬訂特別法
- 奧運》東加爆紅掌旗官 紐西蘭時裝秀又脫衣登場
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 樂學卡月中發放 4萬學子受惠
- 〈圖像心職場〉專案期限步步進逼，該如何是好？
- 面臨失明 他重機環台考照圓夢
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 搶錢ING！新竹縣政府PK竹北市公所
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 魔幻拉美》喜劇泰斗康丁法拉斯：墨西哥的卓別林
- 接見我立委 達賴樂意再訪台
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 空軍新高教機 銜接恐有空窗期
- 山老鼠借牌標刈草勞務 卻盜樹瘤、扁柏等遭起訴
- 銀行女經理涉挪用客戶1.4億 南檢起訴
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 「九三遊行訴求是假議題」社民黨提三層年金改革
- 蔡琳森／黃連登
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 陳建仁：台梵是愛與核心價值的聯盟
- 氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中秋加碼至雙十 台彩加碼9.4億拚買氣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分