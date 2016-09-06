中秋加碼至雙十 台彩加碼9.4億拚買氣

2016-09-06 10:47

〔記者吳佳蓉／台北報導〕拚買氣，台灣彩券公司今宣佈，推出從中秋至雙十國慶日的兩波加碼，加碼金額9.4億創史上新高。首登場的將是中秋節當週的大樂透加碼，除頭獎加碼8000萬元，貳獎及陸獎也分別加碼1000至100萬元不等。

台彩總經理黃志宜表示，此次加碼創下三項紀錄，為史上加碼獎金最高、加碼遊戲最多、加碼時間最長的；威力彩、大樂透、今彩539及BINGO BINGO都有獎，時間由中秋延續至雙十國慶。

首先，中秋節當週，「大樂透」於9月13日、16日連續2期，頭獎加碼8000元，另外，9月13日到27日開獎的5期「大樂透」，貳獎到陸獎也有加碼，加碼獎金從100萬到1000遠不等。

BINGO BINGO自9月13日至26日也將加碼14天，內容包含「基本玩法」1~6星獎項獎金加碼，「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

黃志宜表示，緊接著是雙十國慶加碼，10月4日及7日連續2期 開獎的「大樂透」將各加開20組500萬元獎項；若加開獎項未全數開出，最晚繼續加開至10月21日。

此外，威力彩頭獎也將於10月10日當前加碼2億元。「今彩539」則會從10月3日至22日連續18期實施頭獎、貳獎加碼，頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1,000萬元，貳獎單注獎金則由原本的2萬元一口氣提高至3萬元。