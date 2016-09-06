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說好今天返台 樂陞許金龍跳票

2016-09-06  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕「百尺竿頭」原本以每股128元收購樂陞科技，到期日才發現資金沒有匯入，造成樂陞股票慘跌，不少投資人慘賠。樂陞董事長許金龍原定今日將返台與自救會成員見面，但人卻滯留在日本，承諾跳票。

根據《工商時報》報導，樂陞董事長許金龍原本承諾今（6日）將與樂陞自救會成員相約喝咖啡，但許金龍承諾跳票，至今人仍滯留在日本未返台，將改以視訊方式與自救會成員會面。

究竟何時才要返台呢？許金龍說，原本赴馬來西亞洽商的行程改變，接下來將直飛上海，許金龍表示，他絕對不會滯留不回，本週內一定會返回台灣。

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  • 樂陞董事長許金龍原定今日將返台與自救會成員見面，但人卻滯留在日本，承諾跳票。（資料照，記者張慧雯攝）

    樂陞董事長許金龍原定今日將返台與自救會成員見面，但人卻滯留在日本，承諾跳票。（資料照，記者張慧雯攝）

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