首檔韓國ETF登場 台韓互掛ETF為國內投信創舉

2016-09-06 09:56

〔記者張慧雯／台北報導〕去年底台灣交易所、韓國交易所、元大投信及韓國未來資產（Mirae Asset Global Investments）共同簽署MOU後，元大投信將發行連結韓國KOSPI 200指數的元大韓國KOSPI 200 ETF，預計9月20至22日展開募集，而韓國未來資產也將發行台灣ETF，預計於10月完成台韓通，為國內投信業創舉！

元大韓國KOSPI 200ETF擬任基金經理人陳品橋表示，近幾年隨著韓國政策的轉型，韓國股市走勢與鄰近市場包括大陸、日本以及台灣之間相關性明顯下降，走出一條自己的路，股市投資價值浮現。

韓國主要指數中，除KOSPI指數之外，KOSPI 200指數是從韓國股市中挑選出200檔優質藍籌股加權編製而成，今年以來至9月5日止，KOSPI指數上漲5.04%，KOSPI 200指數上漲8.01%，表現優於KOSPI指數，且KOSPI 200指數成分股中，包含三星、醫藥類股等近期在股市震盪行情中，則有創歷史新高的強勢表現。

陳品橋指出，近日韓國政府更宣布增加總支出3.7%，總金額達400.7兆韓元，預估明年GDP成長率約為2.8%。韓國為G20會員國，G20峰會將於本週末於中國杭州召開，市場預期本次G20峰會的主題將聚焦在財政政策的討論上，以及如何透過擴張財政政策刺激經濟成長，穩住經濟表現。