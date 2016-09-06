熱錢湧入 台股揚升至9100點上方
2016-09-06 09:34
台股早盤上漲，目前加權指數攀升至9100點上。（圖擷取自台灣證交所）
〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國最新非農就業數據遠低於市場預期，美國聯準會（Fed）可望緩升息，激勵國際熱錢再度轉進亞洲。熱潮延續至今，台股早盤上漲，目前加權指數攀升至9100點之上。
類股表現部分，漲勢最強的電腦、電子類股漲幅在1％左右，表現最弱勢的食品跌幅在0.5％。
行政院昨（5）日宣布新南向政策正式啟動，並更新或重簽已簽訂的雙邊投資協定，明年啟用42億元活絡經貿。大立光（3008）8月營收創今年新高，但早盤下跌0.54％，報3680元。宏達電（2498）與UA的穿戴裝置開賣，目前上漲0.48%，報84.2元。台積電（2330）、鴻海（2317）、可成（2474）上漲1％以上。
檯戲投顧機構指出，大盤量能不足，但60日均線持續走陽成為支撐，即便震盪拉回，預料回檔空間有限。
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